Макс Холлоуэй: Перейра меня вдохновляет, он зверь

Топовый боец легкого и полулегкого веса UFC надеется повторить успех, ставшего чемпионом организации в двух категориях.

«Легкий дивизион, второй пояс — не могу дождаться. Мы видели, как Алекс Перейра проиграл Адесанье, верно? В следующем бою он боролся за место претендента номер один в полутяжелом весе. Сражался за титул, и сейчас он на пути к уже к третьему титулу, на впечатляющем пути к историческому титулу. Хочу сделать также. Перейра вдохновляет меня. Алекс — настоящий зверь»

В последнем своем поединке Макс Холлоуэй потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Илии Топурии в битве за пояс чемпиона UFC в полулегком весе. Также американец располагается на пятой строчке в легком дивизионе. Ранее до поражения от Топурии он нокаутировал Джастина Гейджи.