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    Бланчфилд бросила вызов Грассо после победы над Намаюнас

    Бои ММА UFC Алекса Грассо Валентина Шевченко
    Третий номер рейтинга женского наилегчайшего веса UFC Эрин Бланчфилд заинтересована в поединке против экс-чемпионки Алексы Грассо.

    Алекса Грассо
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    Алекса Грассо

    «Она уже сказала, что хотела бы принять этот бой, так что, я думаю, это произойдет. Алекса — еще один великий боксер, как и Роуз. Я могу представить, что она похоже на нее стилистически. Все мои бои, которые у меня были, привели меня к этому моменту. Бои с соперниками такого уровня действительно подготовят меня к чему-то большему. Я не хочу драться с людьми без чемпионских амбиций. Это не даст мне нужного опыта. Вот почему я вызвала кого-то вроде Алексы Грассо»

    Бланчфилд выиграла последний бой у Намаюнас единогласным решением. Грассо аналогичным образом уступила Шевченко и лишилась чемпионского пояса.

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