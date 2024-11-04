Бланчфилд бросила вызов Грассо после победы над Намаюнас

Алекса Грассо Фото: globallookpress.com
«Она уже сказала, что хотела бы принять этот бой, так что, я думаю, это произойдет. Алекса — еще один великий боксер, как и Роуз. Я могу представить, что она похоже на нее стилистически. Все мои бои, которые у меня были, привели меня к этому моменту. Бои с соперниками такого уровня действительно подготовят меня к чему-то большему. Я не хочу драться с людьми без чемпионских амбиций. Это не даст мне нужного опыта. Вот почему я вызвала кого-то вроде Алексы Грассо»
Бланчфилд выиграла последний бой у Намаюнас единогласным решением. Грассо аналогичным образом уступила Шевченко и лишилась чемпионского пояса.