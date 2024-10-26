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    Топурия не получит титульник с Махачевым после боя с Холлоуэем

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Сборная России Ислам Махачев Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт сообщил, что обладатель титула в полулегком весе Илия Топурия не будет драться в ближайшее время с Исламом Махачевым после поединка с Максом Холлоуэем на 308-м номером турнире.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    Причиной тому является недостаточное количество защит пояса в своем дивизионе. Топурия завоевал титул в феврале этого года. Тогда он победил нокаутом во втором раунде Александра Волкановски.

    Холлоуэй — первый соперник Илии в статусе чемпиона. Сам грузин накануне заявил о желании стать тройным чемпионом UFC. Он заинтересован в поединках с Исламом Махачевым и Белалом Мухаммадом.

    В преддверии UFC 308 Илия не потерпел ни единого поражения в карьере. Он одержал 15 побед в смешанных единоборствах, 7 из которых были достигнуты в промоушене Даны Уайта.

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