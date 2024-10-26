Топурия не получит титульник с Махачевым после боя с Холлоуэем

Глава UFCсообщил, что обладатель титула в полулегком весене будет драться в ближайшее время спосле поединка сна 308-м номером турнире.

Причиной тому является недостаточное количество защит пояса в своем дивизионе. Топурия завоевал титул в феврале этого года. Тогда он победил нокаутом во втором раунде Александра Волкановски.

Холлоуэй — первый соперник Илии в статусе чемпиона. Сам грузин накануне заявил о желании стать тройным чемпионом UFC. Он заинтересован в поединках с Исламом Махачевым и Белалом Мухаммадом.

В преддверии UFC 308 Илия не потерпел ни единого поражения в карьере. Он одержал 15 побед в смешанных единоборствах, 7 из которых были достигнуты в промоушене Даны Уайта.