Малиньяджи: Костя Цзю вернулся после нокаута, так что и Тим сможет

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне спортивный эксперт считает , чтовернется на ринг сильнее после поражения нокаутом от

«Я высоко оценивал Тима Цзю до того, как он вышел на ринг с Бахром Муртазалиевым, и я по-прежнему высоко его оцениваю. Есть бойцы, которые стремятся защитить свои рекорды и свои бренды, а есть те, кто постоянно со всеми дерется, обеспечивает нам самое стабильное развлечение и не получает таких же наград — и Тим Цзю один из них.

Его отец Костя однажды был нокаутирован Винсом Филлипсом и пару лет не выступал на высшем уровне. Ему пришлось сделать шаг назад, прежде чем он вернулся на вершину в полусреднем весе и стал чемпионом. Костя смог и Тим сможет»

Проигрыш от Муртазалиева стал вторым в карьере Тима Цзю. Ранее он уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре в марте и лишился пояса WBO в первом среднем весе.