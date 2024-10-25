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    Малиньяджи: Костя Цзю вернулся после нокаута, так что и Тим сможет

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Костя Цзю
    Бывший чемпион мира по боксу, а ныне спортивный эксперт Пол Малиньяджи считает, что Тим Цзю вернется на ринг сильнее после поражения нокаутом от Бахрама Муртазалиева.

    Тим Цзю
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    Тим Цзю

    «Я высоко оценивал Тима Цзю до того, как он вышел на ринг с Бахром Муртазалиевым, и я по-прежнему высоко его оцениваю. Есть бойцы, которые стремятся защитить свои рекорды и свои бренды, а есть те, кто постоянно со всеми дерется, обеспечивает нам самое стабильное развлечение и не получает таких же наград — и Тим Цзю один из них.

    Его отец Костя однажды был нокаутирован Винсом Филлипсом и пару лет не выступал на высшем уровне. Ему пришлось сделать шаг назад, прежде чем он вернулся на вершину в полусреднем весе и стал чемпионом. Костя смог и Тим сможет»

    Проигрыш от Муртазалиева стал вторым в карьере Тима Цзю. Ранее он уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре в марте и лишился пояса WBO в первом среднем весе.

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