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    Белал Мухаммад готов защищать в титул в полусреднем весе в декабре

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Шавкат Рахмонов
    Спортивный промоутер Али Абдель-Азиз сообщил, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад согласен провести первую защиту пояса в декабре.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Белал готов выйти на бой в декабре. Никаких проблем. Мы готовы, но в UFC должны объявить об этом. Я не могу анонсировать бой в вашем подкасте. Скорее всего, вы увидите Белала в декабре. С кем, где, когда — это вопрос к Дане Уайту. Это может быть Шавкат Рахмонов. Это может быть Камару Усман. Это может быть кто угодно, кого захочет UFC. Я сказал, что если ты чемпион, то должен защищать титул против того, кого они тебе назначат. Неважно, кто это будет»

    Белал Мухаммад в последнем поединке на турнире UFC 304 в Манчестере одолел единогласным решением судей Леона Эдвардса, отобрав у него чемпионский пояс.

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