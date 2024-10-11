Белал Мухаммад готов защищать в титул в полусреднем весе в декабре

Спортивный промоутер сообщил , что действующий чемпион UFC в полусреднем весесогласен провести первую защиту пояса в декабре.

«Белал готов выйти на бой в декабре. Никаких проблем. Мы готовы, но в UFC должны объявить об этом. Я не могу анонсировать бой в вашем подкасте. Скорее всего, вы увидите Белала в декабре. С кем, где, когда — это вопрос к Дане Уайту. Это может быть Шавкат Рахмонов. Это может быть Камару Усман. Это может быть кто угодно, кого захочет UFC. Я сказал, что если ты чемпион, то должен защищать титул против того, кого они тебе назначат. Неважно, кто это будет»

Белал Мухаммад в последнем поединке на турнире UFC 304 в Манчестере одолел единогласным решением судей Леона Эдвардса, отобрав у него чемпионский пояс.