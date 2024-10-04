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    Биллам-Смит: Я во всем лучше Гуламиряна и докажу это в бою с Рамиресом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Хильберто Рамирес
    Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO Крис Биллам-Смит пообещал отобрать пояс WBA у Хильберто Рамиреса в очном поединке 16 ноября.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

    «Я пожелал ему удачи в бою с Гуламиряном. Я болел за него в тот вечер. Это было отличное выступление. Но я другой боец и во многих аспектах лучше Гуламиряна. Моя скорость и интенсивность в этом весе создают много проблем. Я докажу это снова в бою с Рамиресом. С точки зрения стиля, это будет фантастическая схватка. Сейчас мы можем уважать друг друга, но в день боя это будет схватка, которую вы не захотите пропустить. Такие бои меня действительно волнуют»

    Биллам-Смит идет на серии из 11-ти побед кряду. Всего в карьере у него 20 выигранных поединков и одно поражение. В последнем бою он одолел по очкам Ричарда Риакпоре.

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