Биллам-Смит: Я во всем лучше Гуламиряна и докажу это в бою с Рамиресом

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO пообещал отобрать пояс WBA ув очном поединке 16 ноября.

«Я пожелал ему удачи в бою с Гуламиряном. Я болел за него в тот вечер. Это было отличное выступление. Но я другой боец и во многих аспектах лучше Гуламиряна. Моя скорость и интенсивность в этом весе создают много проблем. Я докажу это снова в бою с Рамиресом. С точки зрения стиля, это будет фантастическая схватка. Сейчас мы можем уважать друг друга, но в день боя это будет схватка, которую вы не захотите пропустить. Такие бои меня действительно волнуют»

Биллам-Смит идет на серии из 11-ти побед кряду. Всего в карьере у него 20 выигранных поединков и одно поражение. В последнем бою он одолел по очкам Ричарда Риакпоре.