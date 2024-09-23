Джошуа Буатси первый претендент на бой с победителем пары Бивол-Бетербиев

Артур Бетербиев (слева) Фото: globallookpress.com
Напомним, что россияне подерутся друг с другом 12 октября в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории.
Буатси на прошедшем турнире в Лондоне одержал победу нокаутом над Вилли Хатчинсоном и завоевал временный титул по версии WBO в этом же дивизионе.
Джошуа, как Бетербиев и Бивол, еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В его активе 19 выигранных поединков. В 13-ти из них он победил нокаутом.