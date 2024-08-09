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    Александр Топурия, брат Илии, подписал контракт с UFC

    Бои UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Боец ММА Александр Топурия, старший брат непобежденного Илии Топурии, официально подписал контракт с UFC. 28-летний грузин ранее в карьере выиграл 5 поединков и потерпел лишь одно поражение.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    Случилось оно в бою против Иво Иванова в 2015 году. После этого поражения Топурия старший взял шестилетний перерыв в ММА, прежде чем вернуться с победой над Лукасом Тенорио в 2021 году.

    Александр в UFC планирует выступать в легком или полулегком весе. Его брат Илия сейчас является чемпионом в весовой категории до 66 кг.

    На турнире UFC 308 в Абу-Даби «Эль-Матадор» проведет первую защиту пояса против Макса Холлоуэя после победы нокаутом во втором раунде над бывшим чемпионом полулегковесов Александром Волкановски.

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