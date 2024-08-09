Александр Топурия, брат Илии, подписал контракт с UFC

Илия Топурия (слева) Фото: globallookpress.com
Случилось оно в бою против Иво Иванова в 2015 году. После этого поражения Топурия старший взял шестилетний перерыв в ММА, прежде чем вернуться с победой над Лукасом Тенорио в 2021 году.
Александр в UFC планирует выступать в легком или полулегком весе. Его брат Илия сейчас является чемпионом в весовой категории до 66 кг.
На турнире UFC 308 в Абу-Даби «Эль-Матадор» проведет первую защиту пояса против Макса Холлоуэя после победы нокаутом во втором раунде над бывшим чемпионом полулегковесов Александром Волкановски.