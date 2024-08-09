Александр Топурия, брат Илии, подписал контракт с UFC

Боец ММА, старший брат непобежденного, официально подписал контракт с UFC. 28-летний грузин ранее в карьере выиграл 5 поединков и потерпел лишь одно поражение.

Случилось оно в бою против Иво Иванова в 2015 году. После этого поражения Топурия старший взял шестилетний перерыв в ММА, прежде чем вернуться с победой над Лукасом Тенорио в 2021 году.

Александр в UFC планирует выступать в легком или полулегком весе. Его брат Илия сейчас является чемпионом в весовой категории до 66 кг.

На турнире UFC 308 в Абу-Даби «Эль-Матадор» проведет первую защиту пояса против Макса Холлоуэя после победы нокаутом во втором раунде над бывшим чемпионом полулегковесов Александром Волкановски.