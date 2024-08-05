Тим Смит считает, что у Спенса и Фундоры одинаковые шансы на успех в очном бою

Вице-президент по коммуникациям боксерской промоутерской компании Haymon Sports сравнил шансына победу в очном бою.

«Для меня это интригующий бой, мне просто хочется посмотреть, как Эррол вернется после поражения от Теренса Кроуфорда и как он покажет себя в первом среднем весе. Я был впечатлен Фундорой в бою Цзю, потому что Себастьян, несмотря на свой рост, всегда дрался на ближней дистанции. Но в том бою, с рассечением и всем прочим, он смог использовать свой рост и держать Тима Цзю на расстоянии. Я думал, что никогда не увижу, как этот парень использует свой рост»

Фундора в последнем бою выиграл раздельным решением судей у Тима Цзю и стал чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Его очередным оппонентом будет Эррол Спенс, экс-обладатель трех титулов в полусреднем дивизионе.