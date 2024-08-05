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    Тим Смит считает, что у Спенса и Фундоры одинаковые шансы на успех в очном бою

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Вице-президент по коммуникациям боксерской промоутерской компании Haymon Sports Тим Смит сравнил шансы Эррола Спенса и Себастьяна Фундоры на победу в очном бою.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Для меня это интригующий бой, мне просто хочется посмотреть, как Эррол вернется после поражения от Теренса Кроуфорда и как он покажет себя в первом среднем весе. Я был впечатлен Фундорой в бою Цзю, потому что Себастьян, несмотря на свой рост, всегда дрался на ближней дистанции. Но в том бою, с рассечением и всем прочим, он смог использовать свой рост и держать Тима Цзю на расстоянии. Я думал, что никогда не увижу, как этот парень использует свой рост»

    Фундора в последнем бою выиграл раздельным решением судей у Тима Цзю и стал чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Его очередным оппонентом будет Эррол Спенс, экс-обладатель трех титулов в полусреднем дивизионе.

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