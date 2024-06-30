Лопес одолел по очкам Иге, заменившего Ортегу на четырехчасовом уведомлении

Диего Лопес Фото: globallookpress.com
Заменить его согласился 13-й номер рейтинга этого же дивизиона Дэн Иге, принявший бой на четырехчасовом уведомлении. Встреча против Лопеса состоялась в промежуточном весе до 75 кг.
Бой продлился все 3 раунда и завершился победой Диего единогласным решение судей. Таким образом, бразилец вышел на серию из трех выигранных поединков кряду в UFC.
По окончании боя с Иге Лопес заявил о желании еще раз организовать встречу с Ортегой или подраться с бывшим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски.