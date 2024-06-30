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    Лопес одолел по очкам Иге, заменившего Ортегу на четырехчасовом уведомлении

    Бои ММА UFC Александр Волкановски
    Во время турнира UFC 303 произошли изменения в расписании основного карда. Бывший претендент на титул в полулегком весе Брайан Ортега снялся с поединка против Диего Лопеса.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    Заменить его согласился 13-й номер рейтинга этого же дивизиона Дэн Иге, принявший бой на четырехчасовом уведомлении. Встреча против Лопеса состоялась в промежуточном весе до 75 кг.

    Бой продлился все 3 раунда и завершился победой Диего единогласным решение судей. Таким образом, бразилец вышел на серию из трех выигранных поединков кряду в UFC.

    По окончании боя с Иге Лопес заявил о желании еще раз организовать встречу с Ортегой или подраться с бывшим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски.

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