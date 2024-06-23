Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде на UFC Saudi Arabia

Бывший чемпион UFC в средней весовой категориив рамках главного события вечера на турнире в Саудовской Аравии нокаутировал в первом раунде

Для россиянина это первое поражение в промоушене за 3 поединка. К противостоянию с Уиттакером он подходил на серии из двух досрочных побед над Алвисом и Хоузом.

Напомним, что Икрам согласился выйти на данный поединок на коротком уведомлении. Изначально Роберт должен был драться против Хамзата Чимаева, который снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Уиттакер сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге среднего дивизиона UFC. Благодаря данному успеху, австралиец вышел на серию из двух побед кряду.