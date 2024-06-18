Бо Никал рассказал, почему отказался драться с Уиттакером вместо Чимаева

Восходящая звезда среднего дивизиона UFC объяснил , почему у него не получилось заменитьв бою с

«Мне действительно позвонили, да. К сожалению, мне позвонили, когда я был в горах Монтаны, и я не отвечал на звонки в течение трех дней. Я снова подключился к сотовой связи и услышал несколько текстовых сообщений со словами: перезвони мне, перезвони мне, перезвони мне! Но было слишком поздно. Я даже не мог по-настоящему рассматривать это, потому что они уже вроде как нашли замену. Честно говоря, я не хочу ехать в Саудовскую Аравию и драться там. Мне не нравится эта идея»

Бо Никал в последнем поединке одолел удушающим приемом во втором раунде Коди Брандейджа. Пока что американец еще не потерпел ни единого поражения в ММА.