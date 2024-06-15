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    Менеджер Чимаева: Он несколько раз попадал в больницы до боя с Уиттакером

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Маджди Шаммас, менеджер Хамзата Чимаева, заявил, что «Борз» до поединка с Робертом Уиттакером несколько раз был в больницах.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Хроническую болезнь, с которой Хамзат боролся большую часть тренировочного лагеря, не удалось вовремя вылечить. Он несколько раз попадал в больницы и выписывался из них. Все доступные варианты были тщательно рассмотрены, и сейчас дошло до того, что команда обоюдно согласилась, что так дальше продолжаться не может. Выйти в клетку, не подготовившись должным образом к поединку с таким грозным противником, как Роберт, к сожалению, невозможно. Это разрушительный поворот событий для Хамзата, его тренеров, партнеров по тренировкам и других членов команды»

    Накануне Хамзат Чимаев был госпитализирован. Теперь вместо него 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии против Роберта Уиттакера выступит российский средневес Икрам Алискеров.

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