Тренер Стрикленда видит Дю Плесси фаворитом в бою с Адесаньей

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе объяснил , почему считаетфаворитом против

«Просто видя прогресс Дрикуса, я думаю, что многие недооценивали его, но теперь у него, действительно, есть пояс. Он чемпион не просто так, и я думаю, люди должны обратить на это внимание. Я думаю, что он представляет определенную угрозу для Иззи, который, возможно, недооценивает Дрикуса. Поговорив с ним немного о боях, я сделал следующий вывод: мне нравится подход Адесаньи к делу. И мне также нравится видеть, как Иззи возвращается. Я думаю, дивизион становится лучше, когда в нем вновь присутствует такой парень, как Иззи»

Адесанья должен стать следующим соперником для нового чемпиона в среднем весе UFC Дрикуса Дю Плесси. Свой последний бой Исраэль проиграл Шону Стрикленду по очкам.