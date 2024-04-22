Гарсия обвинил судью в том, что он помешал нокаутировать Хэйни

Американский боксер-полусредневес прокомментировал победу нади назвал причину, почему не сумел выиграть у него досрочно.

«Я почувствовал возможность продолжать размахивать, пока мои руки были свободны, и я ударил его, а затем Док отнял очко, когда я ударил его. Но он удержал меня. Я должен был нокаутировать его в том седьмом раунде. Они украли это у меня»

Райан выиграл у Хэйни решением большинства, однако так и не стал чемпионом мира по боксу в первом полусреднем дивизионе по версии WBC из-за провальной весогонки.

По окончании данного противостояния Гарсия объявил о переходе в полусредний вес и заявил, что его реванш с Девином по этой причине маловероятен.