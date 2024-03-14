Сэндхаген: Вера выглядел в бою с О’Мэлли, как боксерская груша

Третий номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC раскритиковал выступлениев титульном бою с

«Марлон, очевидно, не имел права находиться в клетке с О'Мэлли. Вера выглядел в бою с Шоном, как боксерская груша. Этот бой расстроил меня, потому что, во-первых, он был неконкурентоспособным. Во-вторых, я чувствую себя болваном, думая, что "Чито" справится лучше, потому что почти буквально так выглядят все его бои, если только он случайно кого-то не нокаутирует. В-третьих, я думаю, "Чито" изначально не заслуживал титульного поединка. О'Мэлли молодец. А Вера ужасно двигался, он просто качался вправо-влево»

Титульный бой Веры и О’Мэлли в легчайшем весе на UFC 299 закончился победой Шона единогласным решением судей. Для «Сахарка» это первая удачная защита пояса.