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    Джошуа готов стать запасным в бою Фьюри и Усика

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Франсис Нганну
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа дал свое согласие страховать титульный поединок за все пояса в их дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    Противостояние «цыганского короля» и украинца состоится 18 мая на турнире в Саудовской Аравии. У Джошуа двумя месяцами ранее запланирован поединок против Фрэнсиса Нганну.

    Известно, что промоутеры уже ищут запасного на бой Фьюри-Усик, так как ранее их поединок сорвался трижды по вине «цыганского короля».

    Изначально в 2024 году встреча Тайсона и Александра была запланирована на 18 февраля. Однако британец чуть менее, чем за 3 недели до начала боя получил травму глаза, вследствие чего отменился весь турнир.

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