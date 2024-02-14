Джошуа готов стать запасным в бою Фьюри и Усика

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом веседал свое согласие страховать титульный поединок за все пояса в их дивизионе между

Противостояние «цыганского короля» и украинца состоится 18 мая на турнире в Саудовской Аравии. У Джошуа двумя месяцами ранее запланирован поединок против Фрэнсиса Нганну.

Известно, что промоутеры уже ищут запасного на бой Фьюри-Усик, так как ранее их поединок сорвался трижды по вине «цыганского короля».

Изначально в 2024 году встреча Тайсона и Александра была запланирована на 18 февраля. Однако британец чуть менее, чем за 3 недели до начала боя получил травму глаза, вследствие чего отменился весь турнир.