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    Геннадия Головкина обязали в течении месяца договориться о бое с Эрисланди Ларой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF
    Стало известно, что организация WBA обязала казахстанского боксера Геннадия Головкина в течении 30 дней договориться поединке с Эрисланди Ларой.

    Геннадий Головкин
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    Геннадий Головкин

    Всемирная боксерская ассоциация планирует провести поединок между двумя данными бойцами за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

    При этом Головкин должен предоставить положительный ответ о переговорах до 23 октября. В противном случае, на казахстанского боксера будет наложен денежный штраф.

    Сейчас «GGG» является обладателем трех поясов в среднем по версиям IBF, WBA Super и IBO. В своем последнем поединке Геннадий Головкин единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.

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