Геннадия Головкина обязали в течении месяца договориться о бое с Эрисланди Ларой

Стало известно, что организация WBA обязала казахстанского боксерав течении 30 дней договориться поединке с

Всемирная боксерская ассоциация планирует провести поединок между двумя данными бойцами за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

При этом Головкин должен предоставить положительный ответ о переговорах до 23 октября. В противном случае, на казахстанского боксера будет наложен денежный штраф.

Сейчас «GGG» является обладателем трех поясов в среднем по версиям IBF, WBA Super и IBO. В своем последнем поединке Геннадий Головкин единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.