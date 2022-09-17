Тони Фергюсон: «У меня начались проблемы еще после поражения от Гейджи»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал
, когда у него начался спад в форме.
Тони ФергюсонБывший временный чемпион UFC в легком весеУ меня произошел спад после того, как я проиграл Джастину Гейджи. Тогда моя команда просто распалась. Все ушли и мне пришлось создавать новый тандем. Думаю, что собрал хорошую команду. Скоро мы начнем новый тренировочный лагерь
Тони Фергюсон в своем последнем поединке проиграл Нейту Диасу удушающим приемом в четвертом раунде на UFC 279.
На данный момент «Эль-Кукуй» идет на серии из пяти поражений кряду. Американец намерен продолжать свои выступления в полусредней весовой категории.