Кэлвин Катар и Арнольд Аллен подерутся на UFC Fight Night 213

По информации от представителей UFC, стало известно, что поединок междувозглавит кард турнира UFC Fight Night 213 30 октября.

Оба бойцами являются представителями топ-10 полулегкого дивизиона. На данный момент Катар занимает пятую строчку в рейтинге, а Аллен располагается на шестой позиции.

В своем последнем поединке американец единогласным решением судей по итогам пяти раундов уступил Джошу Эмметту. Всего в активе Кэлвина Катара 23 победы и 6 поражений в профессиональной карьере.

Арнольд Аллен 19 марта текущего года нокаутировал Дэна Хукера в первом раунде. Британец выступает в UFC с 2015 года.