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    Названа официальная дата боя Усика и Чисоры

    Бокс
    Как сообщает Sky Sports, бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 23 мая в Лондоне.

    Александр Усик
    Александр Усик

    «Бой в Манчестере в 2018 году был замечательным опытом, теперь я получил возможность провести поединок в Лондоне на арене О2. Мне не терпится снова встретиться с британскими болельщиками. Я ожидаю настоящего испытания в поединке с Чисорой — он сильный и выносливый боксёр. Я помню, как, будучи любителем, я смотрел его бой с Виталием Кличко. Тогда это казалось чем-то большим и далёким, а теперь я сам буду драться с Чисорой. Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая. Скоро увидимся», — цитирует Усика британское издание.

    Напомним, что Усик выиграл все 17 боев в своей профессиональной карьере. У Дерека Чисоры 32 победы и 9 поражений. 0

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