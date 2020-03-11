Названа официальная дата боя Усика и Чисоры

Как сообщает Sky Sports, бой междусостоится 23 мая в Лондоне.

«Бой в Манчестере в 2018 году был замечательным опытом, теперь я получил возможность провести поединок в Лондоне на арене О2. Мне не терпится снова встретиться с британскими болельщиками. Я ожидаю настоящего испытания в поединке с Чисорой — он сильный и выносливый боксёр. Я помню, как, будучи любителем, я смотрел его бой с Виталием Кличко. Тогда это казалось чем-то большим и далёким, а теперь я сам буду драться с Чисорой. Я усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая. Скоро увидимся», — цитирует Усика британское издание.

Напомним, что Усик выиграл все 17 боев в своей профессиональной карьере. У Дерека Чисоры 32 победы и 9 поражений. 0