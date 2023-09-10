Винлайн — фрибет всем игрокам до 500 000 рублей

Что такое фрибет
Начнем с простого. Фрибет — это бесплатная ставка, которую букмекерская контора в рамках тех или иных маркетинговых акций дает игроку. Сама ставка не требует денег от клиента, а вот выигрыш такой ставки деньги на счет принесет.
При прочих равных, это беспроигрышное предложение для клиента любой БК.
Фрибет 500 000 в Винлайн
Впервые в истории Winline предлагает фрибет до 500 000 рублей — «Фрибет светит всем». Для всех клиентов, которые зарегистрированы у букмекера до 12 сентября 2023 года 23:59 мск.
Воспользоваться предложением самого фрибета можно до 30 сентября 2023 года, 23:59.
Как получить фрибет
Условия получения фрибета до 500 000 руб. максимально просты:
- Нужно зарегистрироваться в БК Winline
до 12 сентября 2023 года23:59 мск.
- На странице акции
c 14 сентября 2023 годаи до 30 сентября 2023 года, 23:59 покрутить «колесо фортуны»
Всё. Случайным образом будет определен номинал фрибета в диапазоне от 50 до 500 000 рублей.
Как отыграть фрибет
Полученный фрибет не требует особого отыгрыша. Ставить можно
Если ваш фрибет сыграет, на игровой счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом самого фрибета.
Разберем на примере: допустим, выпал фрибет 100 000 рублей. Вами сделана ставка с коэффициентом 1.50. 100 000 x 1.50 = 150 000. Из 150 000 вычитаем сумму фрибета: 150 000 — 100 000 = 50 000.
Ровно 50 000 рублей будут зачислены на ваш игровой счет. Дальше с этими деньгами можно делать что угодно: вывести на счет, карту, или делать новые ставки без любых ограничений.
Важные детали
- Обратите внимание, акция «Фрибет светит всем» действует для всех игроков, даже если вы давно были зарегистрированы в БК Winline
- Для участия вам должно быть больше 18 лет, паспорт РФ
- Если фрибет сыграет, для первого вывода средств потребуется внести депозит от 100 рублей — требование закона
- Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них больше той суммы, которую будет не жалко потерять. В случае возникновения проблем с зависимостью от ставок незамедлительно обратитесь к специалистам
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У Winline есть и регулярная акция с фрибетом 10 000 рублей