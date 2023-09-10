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    Винлайн — фрибет всем игрокам до 500 000 рублей

    Букмекеры Винлайн
    Одна из ведущих букмекерских контор России Винлайн проводит уникальную акцию «Фрибет светит всем», в рамках которой фрибет номиналом до полумиллиона рублей может получить абсолютно каждый клиент БК, а не только новые игроки.

    Фрибет 500 000 в Winline
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    Фрибет 500 000 в Winline

  • Срок акции
  • Нужно быть зарегистрированным в Winline до 12 сентября 2023 года 23:59 мск

    • Что такое фрибет

    Начнем с простого. Фрибет — это бесплатная ставка, которую букмекерская контора в рамках тех или иных маркетинговых акций дает игроку. Сама ставка не требует денег от клиента, а вот выигрыш такой ставки деньги на счет принесет.

    При прочих равных, это беспроигрышное предложение для клиента любой БК.

    Фрибет 500 000 в Винлайн

    Впервые в истории Winline предлагает фрибет до 500 000 рублей — «Фрибет светит всем». Для всех клиентов, которые зарегистрированы у букмекера до 12 сентября 2023 года 23:59 мск.

    Воспользоваться предложением самого фрибета можно до 30 сентября 2023 года, 23:59.

    Фрибет 500 000

    Как получить фрибет

    Условия получения фрибета до 500 000 руб. максимально просты:

    • Нужно зарегистрироваться в БК Winline до 12 сентября 2023 года 23:59 мск.
    • На странице акции c 14 сентября 2023 года и до 30 сентября 2023 года, 23:59 покрутить «колесо фортуны»

    Всё. Случайным образом будет определен номинал фрибета в диапазоне от 50 до 500 000 рублей.

    Как отыграть фрибет

    Полученный фрибет не требует особого отыгрыша. Ставить можно только в приложении, всю сумму целиком на любой ординар без ограничения по коэффициенту.

    Если ваш фрибет сыграет, на игровой счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом самого фрибета.

    Разберем на примере: допустим, выпал фрибет 100 000 рублей. Вами сделана ставка с коэффициентом 1.50. 100 000 x 1.50 = 150 000. Из 150 000 вычитаем сумму фрибета: 150 000 — 100 000 = 50 000.

    Ровно 50 000 рублей будут зачислены на ваш игровой счет. Дальше с этими деньгами можно делать что угодно: вывести на счет, карту, или делать новые ставки без любых ограничений.

    Фрибет 500 000

    Важные детали

    • Обратите внимание, акция «Фрибет светит всем» действует для всех игроков, даже если вы давно были зарегистрированы в БК Winline

    • Для участия вам должно быть больше 18 лет, паспорт РФ

    • Если фрибет сыграет, для первого вывода средств потребуется внести депозит от 100 рублей — требование закона

    • Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них больше той суммы, которую будет не жалко потерять. В случае возникновения проблем с зависимостью от ставок незамедлительно обратитесь к специалистам

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