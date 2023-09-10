Винлайн — фрибет всем игрокам до 500 000 рублей

до полумиллиона рублей

Одна из ведущих букмекерских контор Россиипроводит уникальную акцию, в рамках которой фрибет номиналомможет получить абсолютно каждый клиент БК, а не только новые игроки.

Срок акции Нужно быть зарегистрированным в Winline до 12 сентября 2023 года 23:59 мск

Что такое фрибет

Начнем с простого. Фрибет — это бесплатная ставка, которую букмекерская контора в рамках тех или иных маркетинговых акций дает игроку. Сама ставка не требует денег от клиента, а вот выигрыш такой ставки деньги на счет принесет.

При прочих равных, это беспроигрышное предложение для клиента любой БК.

Фрибет 500 000 в Винлайн

Впервые в истории Winline предлагает фрибет до 500 000 рублей — «Фрибет светит всем». Для всех клиентов, которые зарегистрированы у букмекера до 12 сентября 2023 года 23:59 мск.

Воспользоваться предложением самого фрибета можно до 30 сентября 2023 года, 23:59.

Как получить фрибет

Условия получения фрибета до 500 000 руб. максимально просты:

Нужно зарегистрироваться в БК Winline до 12 сентября 2023 года 23:59 мск.



23:59 мск. На странице акции c 14 сентября 2023 года и до 30 сентября 2023 года, 23:59 покрутить «колесо фортуны»

Всё. Случайным образом будет определен номинал фрибета в диапазоне от 50 до 500 000 рублей.

Как отыграть фрибет

Полученный фрибет не требует особого отыгрыша. Ставить можно только в приложении , всю сумму целиком на любой ординар без ограничения по коэффициенту.

Если ваш фрибет сыграет, на игровой счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом самого фрибета.

Разберем на примере: допустим, выпал фрибет 100 000 рублей. Вами сделана ставка с коэффициентом 1.50. 100 000 x 1.50 = 150 000. Из 150 000 вычитаем сумму фрибета: 150 000 — 100 000 = 50 000.

Ровно 50 000 рублей будут зачислены на ваш игровой счет. Дальше с этими деньгами можно делать что угодно: вывести на счет, карту, или делать новые ставки без любых ограничений.

Важные детали

Обратите внимание, акция «Фрибет светит всем» действует для всех игроков, даже если вы давно были зарегистрированы в БК Winline

Для участия вам должно быть больше 18 лет, паспорт РФ

Если фрибет сыграет, для первого вывода средств потребуется внести депозит от 100 рублей — требование закона

Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них больше той суммы, которую будет не жалко потерять. В случае возникновения проблем с зависимостью от ставок незамедлительно обратитесь к специалистам

Не пропустите

У Winline есть и регулярная акция с фрибетом 10 000 рублей