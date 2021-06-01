Olimpbet разыгрывает пять BMW

Ожидание Евро-2020 затянулось на год, но праздник футбола уже близко. Для главного турнира — главная акция.

Специально к старту чемпионата букмекерская контора Olimpbet запускает «Евро Драйв» и разыгрывает пять BMW . Срок проведения акции — с 1 июня по 18 июля.

Как участвовать в акции:

— Сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 1.50.

— Минимальная ставка для участия — 500 рублей.

— За каждые поставленные 500 рублей клиенту начисляется билет для участия в розыгрыше призов. Количество собранных билетов не ограничивается.

Розыгрыш будет проводиться по вторникам, начиная с 8 июня. Прямая трансляция — на канале Olimpbet в YouTube.

Каждую неделю победители будут выигрывать технику Apple: Macbook Pro 13, iPhone 12, Apple Watch 6 и AirPods Pro. А начиная с 21 июня главные призы — автомобили: четыре BMW Series 3 и один BMW x5.

Делайте ставки на главные матчи года и выигрывайте призы каждую неделю.