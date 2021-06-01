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    Olimpbet разыгрывает пять BMW

    Букмекеры Олимп
    Ожидание Евро-2020 затянулось на год, но праздник футбола уже близко. Для главного турнира — главная акция.

    «Евро Драйв»
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    «Евро Драйв»

    Специально к старту чемпионата букмекерская контора Olimpbet запускает «Евро Драйв» и разыгрывает пять BMW. Срок проведения акции — с 1 июня по 18 июля.

    Как участвовать в акции:

    — Сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 1.50.
    — Минимальная ставка для участия — 500 рублей.
    — За каждые поставленные 500 рублей клиенту начисляется билет для участия в розыгрыше призов. Количество собранных билетов не ограничивается.

    Розыгрыш будет проводиться по вторникам, начиная с 8 июня. Прямая трансляция — на канале Olimpbet в YouTube.

    Каждую неделю победители будут выигрывать технику Apple: Macbook Pro 13, iPhone 12, Apple Watch 6 и AirPods Pro. А начиная с 21 июня главные призы — автомобили: четыре BMW Series 3 и один BMW x5.

    Делайте ставки на главные матчи года и выигрывайте призы каждую неделю.

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