Единственное верное решение. Российский bwin заявил о прекращении работы

В России стало еще на одну букмекерскую контору меньше: 15 февраля объявил о завершении работы bwin.

Что случилось

Первые признаки проблем появились накануне: с 13-го февраля в социальных сетях, в том числе на страницах и группах bwin, стали появляться сообщения клиентов, что сайт конторы недоступен .

При попытке открыть bwin.ru видна лишь заглушка, сообщающая на двух языках о проведении технических работ.

Сайт bwin.ru 15 февраля 2021 года LiveSport.Ru

При этом по почте некоторые игроки смогли получить сообщение от службы поддержки, что скоро работа сайта будет восстановлена. Крайним сроком указывался вечер 15 февраля.

К этому времени ясность действительно наступила, но не такая, которую ожидали клиенты конторы: австрийский бренд официально заявил об уходе из России .

Еще год назад, оказавшись не в самой простой ситуации, мы пробовали перезапустить стратегию развития бренда, найдя поддержку в новых партнерах. Мы постарались усилить управленческий блок, а также обеспечить компанию вливаниями дополнительных ресурсов. Сейчас же, в условиях стремительно меняющихся реалий и новых законодательных инициатив, мы приняли единственное верное для себя решение и готовы уступить дорогу компаниям, для которых российский рынок является наиболее приоритетным. Официальное письмо БК bwin

Что будет с деньгами игроков

В отличии от ушедшего из России в декабре 2020 года «Вулкана», bwin никак заранее не предупредил своих клиентов о прекращении работы и не дал времени для закрытия счетов.

Это вызвало легкую панику в соцсетях, но официальное письмо БК немного пролило свет на судьбу денежных средств игроков, оставшихся у БК:

Для того, чтобы сделать уход bwin с российского рынка максимально комфортным для всех клиентов, мы достигли соглашения с одним из лидеров отрасли — компанией Parimatch. Данным письмом мы сообщаем о прекращении операционной деятельности bwin в России. Уже сейчас Вы можете перейти на платформу Parimatch без потери Ваших денежных средств, которые остаются в bwin. Официальное письмо БК bwin

Как именно будет происходить миграция счетов клиентов из bwin в ПариМатч, сколько это займет времени, будет ли все сделано автоматически или потребует каких-то действий от людей — пока непонятно.

По некоторым данным, все эти вопросы планируется решить довольно быстро — до конца февраля 2021 года . Впрочем, остается непонятным, почему клиентам конторы не дали времени для закрытия счетов и вывода имеющихся средств самостоятельно и без нагнетания паники.

Почему ПариМатч

Из особенностей закрытия bwin можно выделить не только сумбурную поспешность, но и то, что клиентов добровольно-принудительно (как кажется, во всяком случае, из текущего момента) переводят в другую контору.

Объяснение, почему реципиентом базы БК стал именно ПариМатч — на поверхности.

Когда в 2017 году bwin, австрийский бренд, начал работать в России, вдохновителем его прихода в страну и генеральным директором юридического лица ООО «Диджитал Беттинг» был Дмитрий Сергеев, основатель портала «Чемпионат».

Дмитрий Сергеев Личная страница в Facebook

Спустя три года Сергеев ушел в ПариМатч. Однако, как считается на рынке, его команда в той или иной степени продолжала заниматься российским bwin. Более того, в кулуарах обсуждалось, что ПариМатч в действительности приобрел права на бренд bwin (и базу его игроков) в России.

Сам Сергеев так прокомментировал ситуацию с bwin:

Дмитрий Сергеев Президент ПариМатч СНГ Предварительные расчеты показывают, что после внедрения новых законодательных инициатив для функционирование официального букмекера в России с сентября 2021 года будет необходимо заплатить около 3 млн $ в год (все отчисления, налоги и банковская гарантия). Это может стать существенным заградительным барьером как для новых игроков на рынке, так и для существующих. Именно это и стало главной причиной закрытия bwin.ru.

Что вообще происходит

Букмекер bwin — третий за последние 2-3 месяца, прекративший работу в России. Чуть ранее это сделали «Вулкан» и PoolBet (официально он не закрыт, а приостановлен, но дата возобновления работы постоянно переносится).

Прекращение деятельности небольших игроков связано с принятыми в конце 2020 года поправками в законодательство о букмекерской деятельности в России.

По ним, в частности, увеличены целевые отчисления на спорт: теперь это 1,5% от общего объёма ставок, но не менее 30 млн. в квартал. Как описывал выше Дмитрий Сергеев, с учётом прочих расходов, суммарно функционирование одной конторы может стоить до 3 млн. долларов в год .

Эксперты рынка предполагают, что в 2021 году российский рынок букмекерских контор продолжит редеть. По самым смелым предположениям на нем может остаться около десяти БК вместо нынешних двадцати.

Что было не так с bwin

Российский bwin никогда особенно не отличался заметной активностью и популярностью.

bwin LiveSport.Ru

Возможно, что вдохновители идеи запустить европейский букмекерский бренд в РФ переоценили его известность и авторитетность среди потенциальных игроков в стране.

Помимо этого, практически по всем подсчётам профильных площадок, bwin предлагал одни из худших коэффициентов на легальном рынке, особенно в лайве. Несмотря на разнообразные изменения в работе конторы за последние годы, на привлекательности коэффициентов это никак не отражалось.

Еще одной проблемой bwin в России считалось его обязательство перед материнской конторой — плата за использование бренда, роялти. По некоторым оценкам, сумма могла доходить до миллиона евро в год .

LiveSport.Ru продолжит следить за ситуацией.