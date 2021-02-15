Единственное верное решение. Российский bwin заявил о прекращении работы

Что случилось
Первые признаки проблем появились накануне: с 13-го февраля в социальных сетях, в том числе на страницах и группах bwin, стали появляться сообщения клиентов, что
При попытке открыть bwin.ru видна лишь заглушка, сообщающая на двух языках о проведении технических работ.
При этом по почте некоторые игроки смогли получить сообщение от службы поддержки, что скоро работа сайта будет восстановлена. Крайним сроком указывался вечер 15 февраля.
К этому времени ясность действительно наступила, но не такая, которую ожидали клиенты конторы:
Что будет с деньгами игроков
В отличии от ушедшего из России в декабре 2020 года «Вулкана»,
Это вызвало легкую панику в соцсетях, но официальное письмо БК немного пролило свет на судьбу денежных средств игроков, оставшихся у БК:
Как именно будет происходить миграция счетов клиентов из bwin в ПариМатч, сколько это займет времени, будет ли все сделано автоматически или потребует каких-то действий от людей — пока непонятно.
По некоторым данным, все эти вопросы планируется решить довольно быстро —
Почему ПариМатч
Из особенностей закрытия bwin можно выделить не только сумбурную поспешность, но и то, что клиентов добровольно-принудительно (как кажется, во всяком случае, из текущего момента) переводят в другую контору.
Объяснение, почему реципиентом базы БК стал именно ПариМатч — на поверхности.
Когда в 2017 году bwin, австрийский бренд, начал работать в России, вдохновителем его прихода в страну и генеральным директором юридического лица ООО «Диджитал Беттинг» был Дмитрий Сергеев, основатель портала «Чемпионат».
Спустя три года Сергеев ушел в ПариМатч. Однако, как считается на рынке, его команда в той или иной степени продолжала заниматься российским bwin. Более того, в кулуарах обсуждалось, что ПариМатч в действительности приобрел права на бренд bwin (и базу его игроков) в России.
Сам Сергеев так прокомментировал ситуацию с bwin:
Что вообще происходит
Букмекер bwin — третий за последние 2-3 месяца, прекративший работу в России. Чуть ранее это сделали «Вулкан» и PoolBet (официально он не закрыт, а приостановлен, но дата возобновления работы постоянно переносится).
Прекращение деятельности небольших игроков связано с принятыми в конце 2020 года поправками в законодательство о букмекерской деятельности в России.
По ним, в частности, увеличены целевые отчисления на спорт: теперь это 1,5% от общего объёма ставок, но не менее 30 млн. в квартал. Как описывал выше Дмитрий Сергеев, с учётом прочих расходов,
Эксперты рынка предполагают, что в 2021 году российский рынок букмекерских контор продолжит редеть. По самым смелым предположениям на нем может остаться около десяти БК вместо нынешних двадцати.
Что было не так с bwin
Российский bwin никогда особенно не отличался заметной активностью и популярностью.
Возможно, что вдохновители идеи запустить европейский букмекерский бренд в РФ переоценили его известность и авторитетность среди потенциальных игроков в стране.
Помимо этого, практически по всем подсчётам профильных площадок, bwin предлагал одни из худших коэффициентов на легальном рынке, особенно в лайве. Несмотря на разнообразные изменения в работе конторы за последние годы, на привлекательности коэффициентов это никак не отражалось.
Еще одной проблемой bwin в России считалось его обязательство перед материнской конторой — плата за использование бренда, роялти. По некоторым оценкам,
LiveSport.Ru продолжит следить за ситуацией.