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    Как получить бонус 15 000 рублей в «Фонбет»

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет» предлагает для всех новых клиентов бонус 15 000 рублей. Реклама этого предложения у всех на слуху, но как в действительно получить бонус? Подробно рассмотрим, как это можно сделать.

    «Фонбет» бонус 15 000 рублей
    «Фонбет» бонус 15 000 рублей

    Что нужно сделать

    1. Зарегистрироваться на сайте БК «Фонбет»

    2. Пройти идентификацию (онлайн, никуда идти не надо)

    3. Внести на свой новый счет не менее 500 рублей, но (переходим к следующему пункту)

    Далее у вас есть 30 дней, чтобы сделать любое количество ставок с коэффициентом от 1.50, в 10 раз превышающих номинал фрибета.

    Из этого следует, что 500 рублей можно получить, сделав ставок с коэффициентом от 1.50 на 5000 рублей.

    Таким образом, чтобы получить минимальную часть бонуса нужно внести не 500, а 5000 рублей. Ну а далее все просто. Коэффициент 1.50 вполне комфортный, чтобы сделать не просто сделать ставку для выполнения условий предложения, но и попутно выиграть.

    Получить бонус 15 000

    Что еще важно

    Максимальная сумма, которую «Фонбет» готов отдать, это 15 000 рублей. Соответственно, чтобы получить все 15 тысяч, нужно внести 150 000.

    Если по сделанной ставке был возврат, то она не идет в зачет отыгрыша бонуса.

    Полученные бонусы можно тратить как и основные деньги на счете, но с одним условием: коэффициент для ставки по ним не должен превышать 3.50.

    И не забудьте, что для получения бонуса 15 000 рублей у вас есть 30 дней с момента регистрации.

    Вывод

    Бонус 15 000 рублей на депозит от БК «Фонбет» — хороший.

    Условия бонуса прозрачны и понятны, коэффициент отыгрыша адекватный. Но нужно учесть, что фактически для получения 1 бонусного рубля нужно внести 10 настоящих.

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