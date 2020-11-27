Новый закон об игорном бизнесе вызвал обеспокоенность букмекеров в Казахстане

4 января 2021 года в Казахстане вступает в силу новый закон, регулирующий деятельность игорного бизнеса.

До начала работы новых правил остается около полутора месяцев, но до сих не разрешены многие спорные вопросы.

По мнению представителей индустрии и экспертов, закон, принятый летом 2020 года, очень сырой, и принимался без консультаций с представителями букмекерских контор.

Среди принципиальных вопросов, на которые нет ясного ответа, остается число ЦУСов — центров учета ставок.

Закон не определяет их число, но министерство культуры, которое непосредственно занимается имплементацией закона, настаивает, что ЦУС должен быть один.

Это может привести к деградации отрасли. Так, в России существуют две аналогичные структуры — ЦУПИСы — и они конкурируют между собой, повышая уровень сервиса для букмекеров.

Помимо этого, монопольное положение может привести к неопределённой и, возможно, завышенной комиссионной ставки за обслуживание.

С учетом и без того высоких возложенных на индустрию налогов и обязательств, сумма выплат может получиться завышенной.

Неразбериха может негативно сказаться на поддержке спорта в Казахстане. В настоящее время «Olimpbet» — титульный спонсор чемпионата Казахстана, «Париматч» — спонсирует «Астану», а «Фонбет» — хоккейный «Барыс».

По состоянию на конец ноября до сих пор нет никакой платформы для технического подключения к ЦУС, хотя до 4 января 2021 года все меньше времени.

Сложности при переходе на новую схему работы и чрезмерный уровень обязательств может осложнить поддержку местного спорта со стороны БК.

По мнению представителей внутри отрасли, без как можно более скорейшего налаживания диалога между индустрией и государством, благополучно ситуацию не разрешить. 0