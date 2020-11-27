ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Фейенорд»Привыкаем к дну таблицы. ЦСКА не забил «Фейеноорду» даже в большинстве
  • 00:50
    • Дубль и ассист Карлоса Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»
  • 01:06
    • «Гранада» обыграла обыграла «Омонию», ПСВ — ПАОК
  • 01:03
    • «Бенфика» ушла от поражения в матче против «Рейнджерс»
  • 00:59
    • «Наполи» обыграл «Риеку», АЗ и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
  • 00:53
    • «Рома» обыграла «Клуж» и вышла в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Новый закон об игорном бизнесе вызвал обеспокоенность букмекеров в Казахстане

    Букмекеры
    4 января 2021 года в Казахстане вступает в силу новый закон, регулирующий деятельность игорного бизнеса.

    Работа БК в Казахстане под угрозой
    Работа БК в Казахстане под угрозой

    До начала работы новых правил остается около полутора месяцев, но до сих не разрешены многие спорные вопросы.

    По мнению представителей индустрии и экспертов, закон, принятый летом 2020 года, очень сырой, и принимался без консультаций с представителями букмекерских контор.

    Среди принципиальных вопросов, на которые нет ясного ответа, остается число ЦУСов — центров учета ставок.

    Закон не определяет их число, но министерство культуры, которое непосредственно занимается имплементацией закона, настаивает, что ЦУС должен быть один.

    Это может привести к деградации отрасли. Так, в России существуют две аналогичные структуры — ЦУПИСы — и они конкурируют между собой, повышая уровень сервиса для букмекеров.

    Помимо этого, монопольное положение может привести к неопределённой и, возможно, завышенной комиссионной ставки за обслуживание.

    С учетом и без того высоких возложенных на индустрию налогов и обязательств, сумма выплат может получиться завышенной.

    Неразбериха может негативно сказаться на поддержке спорта в Казахстане. В настоящее время «Olimpbet» — титульный спонсор чемпионата Казахстана, «Париматч» — спонсирует «Астану», а «Фонбет» — хоккейный «Барыс».

    По состоянию на конец ноября до сих пор нет никакой платформы для технического подключения к ЦУС, хотя до 4 января 2021 года все меньше времени.

    Сложности при переходе на новую схему работы и чрезмерный уровень обязательств может осложнить поддержку местного спорта со стороны БК.

    По мнению представителей внутри отрасли, без как можно более скорейшего налаживания диалога между индустрией и государством, благополучно ситуацию не разрешить. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Орлы» и «сороки» не порадуют результативностью?
  • «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Вольфсбург» прервать серию «Вердера» из одинаковых ничьих?
  • «Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Лондонское дерби останется за «пчелами»?
  • «Брентфорд» — КПР. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Леон Винлайн Бетсити Fonbet ПариМатч Вулканбет 1хСтавка Bettery Мелбет Tennisi Марафон Лига Ставок Олимп Зенит GGBet Бинго Бум Bwin Мостбет Балтбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры