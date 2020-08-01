«Фонбет» обновил приложение для iPhone

Букмекерская контора «Фонбет» существенно обновила приложение для. Новая версия уже доступна в AppStore.

Разработчики обещают более быструю и плавную работу. Была переработана логики действий, что позволило заметно уменьшить количество действий для достижения того или иного результата.

Была возвращена функция уведомления о начале событий. Появился новый вид котировок, причем старый тоже остался доступен.

Усовершенствована работа с купоном. Он теперь остается на странице события, а не открывается в отдельном окне. Удобной может показаться функция отправки купона друзьям.

Наконец, согласно современным тенденциям, появилась возможность включить темную тему.

«Фонбет» обещает, что в ближайшее время будет обновлено и приложение под Android , а следом и мобильная версия сайта.

Отметим, что основная сайт БК «Фонбет» — для ПК — активно обновляется в последнее время. Значительно переработан показ линий и логика меню.

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