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    Все новости спорта

    БК «Олимп» подписал еще один клуб ФНЛ — «Нижний Новгород»

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора «Олимп» заключила спонсорское соглашение с клубом ФНЛ «Нижний Новгород».

    Букмекерская контора «Олимп» и ФК «Нижний Новгород»
    Букмекерская контора «Олимп» и ФК «Нижний Новгород»

    Соглашение стало третьим по счету за последнюю неделю между БК и клубами ФНЛ.

    Пресс-служба «Олимпа» сообщает, что соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, которое продолжит стратегию букмекера по поддержке регионального спорта.

  • Константин Гусев
  • Директор по развитию БК «Олимп»
  • Уверен, что партнерство с «Нижним Новгородом» очень правильный и своевременный шаг. Прекрасный город, красавец-стадион, удивительные болельщики, а главное команда, готовая к победам. Твердо уверен, что с нашей поддержкой, нижегородцы добьются высочайших результатов и по праву займут место в когорте лучших.

  • Максим Метлин
  • Генеральный директор ФК «Нижний Новгород»
  • Мы рады подписанию спонсорского контракта с БК «Олимп». Эта компания, как известно, является титульным спонсором Первенства России среди команд ФНЛ. Уверен, что наше сотрудничество получится взаимовыгодным, плодотворным и эффективным. Мы находимся на правильном пути и совместно с БК «Олимп» будем продолжать развитие нашего клуба и стремиться к новым вершинам.

    • Ранее на неделе «Олимп» подписал контракты со «СКА-Хабаровск» и московским «Торпедо».

    В прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020 «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 36 очков. В первом туре нового сезона 1 августа нижегородцы дома сыграют с «Томью». 0

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