БК «Олимп» — новый партнер московского «Торпедо»

Букмекерская контора «Олимп» и московский футбольный клубподписали соглашение о сотрудничестве.

Контракт предполагает, как указано в заявлении БК, всестороннее партнерство, а не только размещение логотипа «Олимпа» на форме игроков.

«Олимп» — сильная компания, мы — великий клуб с большой историей. Мы приняли решение в пользу «Олимпа», потому что должны работать с лучшими. Наш клуб получит надежного партнера, с которым будет работать не один сезон, а болельщики станут участниками интересных совместных историй. Денис Маслов, президент ФК «Торпедо Москва»

Со всей ответственностью заявляю, что стать официальным спонсором «Торпедо» для нас большая честь. Столичные торпедовцы всегда особняком стояли в когорте российских грандов. Верные принципам, хранители традиций честной борьбы и доблестных побед, автозаводцы — один из главных московских клубов. Надеюсь, что лого «Олимпа» теперь неразрывно связано с буквой «Т» на груди футболистов «Торпедо». Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп»

«Торпедо» заняло в прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020 четвертое место, отстав от вышедших в РПЛ «Химок» всего на одно очко. Кроме того, команда лишилась возможности проведения стыковых матчей с 13-й командой Премьер-лиги, т.к. «стыки» были отменены РФС из-за пандемии коронавируса.

Последний раз в высшем футбольном дивизионе страны «Торпедо» играло в сезоне 2014/2015. 0