Пункты приема ставок BETCITY возобновляют работу

Вот список ППС букмекерской компании BETCITY, в которых вы уже сегодня можете совершить ставку:
— ППС № 555 (Россия, г.Симферополь). Адрес: ул. Киевская, д. 62 Б
— ППС № 585 (Россия, г.Балаково). Адрес: пр-т Героев, д. 23/8
— ППС № 646 (Россия, г.Балаково). Адрес: ул. Ленина, д. 100/1
— ППС № 221 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Мичурина, д. 172
— ППС № 414 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Большая Горная, д. 306
— ППС № 597 (Россия, г.Саратов). Адрес: пр-т 50 Лет Октября, д. 93 Б
— ППС № 391 г. Орел, Карачевское шоссе, д.2
— ППС514 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 68/1
— ППС191 Самарская обл, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 180 Б
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