Пункты приема ставок BETCITY возобновляют работу

Все мы постепенно возвращаемся к привычному укладу жизни. Пункты приема ставок по всей стране открывают свои двери.

Вот список ППС букмекерской компании BETCITY, в которых вы уже сегодня можете совершить ставку:

— ППС № 555 (Россия, г.Симферополь). Адрес: ул. Киевская, д. 62 Б

— ППС № 585 (Россия, г.Балаково). Адрес: пр-т Героев, д. 23/8

— ППС № 646 (Россия, г.Балаково). Адрес: ул. Ленина, д. 100/1

— ППС № 221 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Мичурина, д. 172

— ППС № 414 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Большая Горная, д. 306

— ППС № 597 (Россия, г.Саратов). Адрес: пр-т 50 Лет Октября, д. 93 Б

— ППС № 391 г. Орел, Карачевское шоссе, д.2

— ППС514 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 68/1

— ППС191 Самарская обл, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 180 Б

Список пунктов ежедневно будет расти. Следите за обновляемой информацией на сайте BETCITY, чтобы не пропустить открытие в вашем городе!

— На правах рекламы 0