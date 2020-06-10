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    Пункты приема ставок BETCITY возобновляют работу

    Новости букмекеров Бетсити
    Все мы постепенно возвращаемся к привычному укладу жизни. Пункты приема ставок по всей стране открывают свои двери.

    BETCITY
    BETCITY

    Вот список ППС букмекерской компании BETCITY, в которых вы уже сегодня можете совершить ставку:

    — ППС № 555 (Россия, г.Симферополь). Адрес: ул. Киевская, д. 62 Б
    — ППС № 585 (Россия, г.Балаково). Адрес: пр-т Героев, д. 23/8
    — ППС № 646 (Россия, г.Балаково). Адрес: ул. Ленина, д. 100/1
    — ППС № 221 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Мичурина, д. 172
    — ППС № 414 (Россия, г.Саратов). Адрес: ул. Большая Горная, д. 306
    — ППС № 597 (Россия, г.Саратов). Адрес: пр-т 50 Лет Октября, д. 93 Б
    — ППС № 391 г. Орел, Карачевское шоссе, д.2
    — ППС514 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 68/1
    — ППС191 Самарская обл, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 180 Б

    Список пунктов ежедневно будет расти. Следите за обновляемой информацией на сайте BETCITY, чтобы не пропустить открытие в вашем городе!

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