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    РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу

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    9 апреля стартует групповой этап первого тура чемпионата России по интерактивному баскетболу. Турнир организован ФОНБЕТ и Российской федерацией баскетбола.

    Чемпионат России по кибербаскетболу
    Чемпионат России по кибербаскетболу

    В групповом этапе примут участие 30 игроков

    Матчи пройдут в баскетбольном симуляторе NBA 2K20. Каждый участник сыграет за один из клубов NBA. Игроки распределены между шестью дивизионами Восточной и Западной конференций. В каждом дивизионе выступит пять команд, которые проведут по четыре матча.

    Восемь игроков с наибольшим количеством очков в своей конференции выйдут в следующую стадию чемпионата — плей-офф первого тура. Матчи плей-офф пройдут 11 апреля.

    Среди участников — игрок сборной России по баскетболу

    За победу в турнире поборются известные кибербаскетболисты. Среди них чемпион любительской Fantasy Cyberbasket League Георгий Минасян, чемпион турнира «ProAm Кибербаскет» в NBA 2K19 Дмитрий Ильин, серебряный призер кибербаскетбольного Кубка Единой лиги ВТБ Сергей Морозов.

    В турнире примет участие профессиональный баскетболист — защитник национальной сборной России и «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин. Он сыграет за «Голден Стэйт». Кулагин начнет групповой этап первого тура чемпионата в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

    За играми можно следить в прямом эфире

    Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу будут доступны на официальном сайте РФБ. Также следить за играми можно на каналах букмекерской компании в YouTube и Twitch. Игры группового этапа первого тура пройдут 9 апреля с 19:30 до 22:00.

    Чтобы зрители могли почувствовать атмосферу реального баскетбола, компания ФОНБЕТ открыла прием ставок на матчи чемпионата.

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