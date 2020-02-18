Parimatch ставит на фаворитов в первых матчах ЛЧ

18-19 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — традиционно одной из самых захватывающих стадий турнира.

Во вторник «Атлетико» примет действующего обладателя кубка «Ливерпуль», а «Боруссия» сыграет с ПСЖ. На следующий день «Аталанта» встретится с «Валенсией», а «Тоттенхэм» примет «Ред Булл Лейпциг». Аналитики букмекерской компании Parimatch предлагают широкие линии на каждый матч самого престижного клубного турнира Европы.

В частности, «Ливерпуль» видится букмекерам фаворитом в противостоянии с «Атлетико». Проход англичан в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.30, испанцев — 3.74. В паре «Боруссии» и ПСЖ предпочтения аналитиков на стороне команды Томаса Тухеля: шансы на проход французов составляют 1.33, команды Люсьена Фавра — 3.30.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В противостоянии «Тоттенхэма» и «Лейпцига» аналитики Parimatch считают немцев минимальными фаворитами. Вероятность первого в истории участия «РБ» в 1/4 финала Лиги чемпионов составляет 1.80. Шансы на успех команды Жозе Моуриньо чуть ниже — 2.08. Аналогичный расклад в паре «Аталанта» — «Валенсия»: аналитики полагают, что у итальянцев больше шансов пройти в следующую стадию турнира.

Стоит отметить, что наибольшие шансы выиграть турнир, по оценкам Parimatch, имеют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сделать ставку на чемпионство этих команд можно с одинаковым коэффициентом 4.75.

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