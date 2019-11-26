«Выпьем за Леон»: БК «Леон» дарит халаты от Игоря Николаева

Футболки, худи и мячи — это, конечно, хорошо, но в этот раз БК «Леон» решила порадовать вас чем-то необычным, новым.

«Выпьем за Леон» БК «Леон» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Тем более, для этого есть отличный повод. В честь создания песни Игоря Николаева «Выпьем за Леон» БК дарит шикарные черные халаты от БК «Леон» каждому, кто примет участие в акции!

Выпьем за Леон!

Чтобы получить свой подарок , сделайте депозит от 15 000 рублей одним платежом и отправьте письмо на promotions@leon.ru с темой «Халат» со следующими деталями для доставки:

— ФИО, актуальный почтовый адрес и индекс, номер мобильного телефона;

— номер игрового счета.

Обратите внимание, что халат одноразмерный, поэтому размер в письме указывать необязательно. Перед участием в акции, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными условиями.

Носите с удовольствием! 0