ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловТрансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 14:03
    • «Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме
  • 13:51
    • В УЕФА не комментируют ситуацию с «российским скандалом»
  • 13:09
    • Хоркина: Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются
  • 12:49
    • Сборная России может выступить без флага и гимна на ЧМ-2022
  • 12:37
    • «Динамо» и «Рубин» заинтересованы в услугах Слуцкого
    Все новости спорта

    «Выпьем за Леон»: БК «Леон» дарит халаты от Игоря Николаева

    Новости букмекеров
    Футболки, худи и мячи — это, конечно, хорошо, но в этот раз БК «Леон» решила порадовать вас чем-то необычным, новым.

    «Выпьем за Леон»
    «Выпьем за Леон»

    Тем более, для этого есть отличный повод. В честь создания песни Игоря Николаева «Выпьем за Леон» БК дарит шикарные черные халаты от БК «Леон» каждому, кто примет участие в акции!

    Выпьем за Леон!

    Чтобы получить свой подарок, сделайте депозит от 15 000 рублей одним платежом и отправьте письмо на promotions@leon.ru с темой «Халат» со следующими деталями для доставки:

    — ФИО, актуальный почтовый адрес и индекс, номер мобильного телефона;
    — номер игрового счета.

    Обратите внимание, что халат одноразмерный, поэтому размер в письме указывать необязательно. Перед участием в акции, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными условиями.

    Носите с удовольствием! 0

  • Доставка в:
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Байер»
  • 1.67
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Байер» реванш у «Локо» за поражение в Леверкузене?
  • «Локомотив» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увидит ли публика на «Бернабеу» голевую феерию?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Добудет ли «Ман Сити» уверенную победу над «Шахтером»?
  • «Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные Вчера в 11:560
  • 09:07
    • Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован на 1,5 года
  • 08:53
    • «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Милуоки» обыграл «Юту»
  • 14:19
    • Капитан «Наполи» оштрафован на 350 тысяч евро
    Влашич забил единственный гол Футбол Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очковРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?
  • 2.86
    •
  • 14:12
    • «Выпьем за Леон»: БК «Леон» дарит халаты от Игоря Николаева
  • 13:39
    • УЕФА предлагает выбрать команду года
  • 11:54
    • Радулов — первая звезда дня в НХЛ
    «Каролина» Хоккей НХЛ.«Флорида» уступила «Баффало», «Каролина» продлила серию поражений «Детройта»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 ноября Вчера в 07:310
  • 11:38
    • Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
  • 09:57
    • Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира
  • 07:06
    • Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •