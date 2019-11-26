«Выпьем за Леон»: БК «Леон» дарит халаты от Игоря Николаева

«Выпьем за Леон»
БК «Леон»
Тем более, для этого есть отличный повод. В честь создания песни Игоря Николаева «Выпьем за Леон» БК дарит шикарные черные халаты от БК «Леон» каждому, кто примет участие в акции!
Выпьем за Леон!
— ФИО, актуальный почтовый адрес и индекс, номер мобильного телефона;
— номер игрового счета.
Обратите внимание, что халат одноразмерный, поэтому размер в письме указывать необязательно. Перед участием в акции, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными условиями.
Носите с удовольствием! 0