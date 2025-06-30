«Уимблдон — Экспресс расчет» для любителей тенниса от «Мелбет»

Опция будет действовать в период проведения турнира Уимблдон, с 30 июня по 13 июля 2025 года. Предложение доступно для участников, заключивших прематч-пари типа ординар или экспресс на рынки П1 или П2 в матчах мужского одиночного разряда турнира Уимблдон.
Ставки, соответствующие условиям специального расчёта, будут автоматически засчитаны как успешные, если выбранный игрок поведёт в матче с преимуществом в два сета подряд. Даже если впоследствии матч примет обратный вектор развития, и ваш фаворит уступит — пари останется выигрышным.
При заключении пари вида «Экспресс» результат игры зависит от исходов нескольких событий в купоне, при этом исход события, соответствующий условиям специализированного порядка расчета пари, подлежит расчету как успешный досрочно.
Преимущества для участников:
- Опция действует на протяжении всего Уимблдона — с 30 июня по 13 июля 2025 года, предоставляя возможность сделать ставки на нескольких игроков в прематче и испытать свою удачу.
- Участвуют пари типа экспресс и ординар на победу игрока в мужском одиночном разряде (раздел «Линия»).
- Пари засчитывается как успешное раньше, а значит — вы можете быстрее получить выигрыш по пари.
- Нет ограничений по минимальной и максимальной сумме пари, а также по коэффициентам, что делает данное предложение интересным и доступным для широкой аудитории пользователей.
Большой теннис всегда держит зрителей в напряжении: каждая подача, каждое очко способны изменить ход матча. В теннисе раннее преимущество одного игрока имеет гораздо большее значение, чем в командных видах спорта, где ошибки отдельных участников могут быть компенсированы усилиями всей команды.
Здесь травма, неудачный старт или психологический спад могут привести к необратимому отрыву. С новой функцией от Мелбет, если ваш фаворит уходит вперёд с разницей в два сета, результат пари фиксируется — независимо от дальнейшего развития матча и возможной смены лидера встречи.