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    «Уимблдон — Экспресс расчет» для любителей тенниса от «Мелбет»

    Новости букмекеров Мелбет
    Букмекерская компания «Мелбет» подготовила интересное предложение для любителей большого тенниса — новую функцию «Уимблдон — Экспресс расчет», приурочив её к началу одного из самых престижных турниров в мире — Уимблдон 2025.

    «Уимблдон — Экспресс расчет»
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    «Уимблдон — Экспресс расчет»

    Опция будет действовать в период проведения турнира Уимблдон, с 30 июня по 13 июля 2025 года. Предложение доступно для участников, заключивших прематч-пари типа ординар или экспресс на рынки П1 или П2 в матчах мужского одиночного разряда турнира Уимблдон.

    Ставки, соответствующие условиям специального расчёта, будут автоматически засчитаны как успешные, если выбранный игрок поведёт в матче с преимуществом в два сета подряд. Даже если впоследствии матч примет обратный вектор развития, и ваш фаворит уступит — пари останется выигрышным.

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    • При заключении пари вида «Экспресс» результат игры зависит от исходов нескольких событий в купоне, при этом исход события, соответствующий условиям специализированного порядка расчета пари, подлежит расчету как успешный досрочно.

    Преимущества для участников:

    • Опция действует на протяжении всего Уимблдона — с 30 июня по 13 июля 2025 года, предоставляя возможность сделать ставки на нескольких игроков в прематче и испытать свою удачу.

    • Участвуют пари типа экспресс и ординар на победу игрока в мужском одиночном разряде (раздел «Линия»).

    • Пари засчитывается как успешное раньше, а значит — вы можете быстрее получить выигрыш по пари.

    • Нет ограничений по минимальной и максимальной сумме пари, а также по коэффициентам, что делает данное предложение интересным и доступным для широкой аудитории пользователей.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Большой теннис всегда держит зрителей в напряжении: каждая подача, каждое очко способны изменить ход матча. В теннисе раннее преимущество одного игрока имеет гораздо большее значение, чем в командных видах спорта, где ошибки отдельных участников могут быть компенсированы усилиями всей команды.

    Здесь травма, неудачный старт или психологический спад могут привести к необратимому отрыву. С новой функцией от Мелбет, если ваш фаворит уходит вперёд с разницей в два сета, результат пари фиксируется — независимо от дальнейшего развития матча и возможной смены лидера встречи.

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