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    «Мелбет» запускает акцию «Фрибеты к чемпионату мира по хоккею»

    Новости букмекеров Мелбет
    Одно из самых ожидаемых спортивных событий этой весны уже на подходе — 9 мая стартует Чемпионат мира по хоккею, который традиционно собирает у экранов миллионы болельщиков.

    «Мелбет» запускает акцию «Фрибеты к чемпионату мира по хоккею»
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    «Мелбет» запускает акцию «Фрибеты к чемпионату мира по хоккею»

    К началу мирового первенства букмекерская компания «Мелбет» запускает акцию «Фрибеты к Чемпионату мира по хоккею», с которой болеть за любимые команды станет ещё интереснее и увлекательнее.

    С 9 по 25 мая, на протяжении всего ЧМ-2025, будут проводиться ежедневные розыгрыши фрибетов на сумму 100 000 рублей. Каждый день 100 участников, выбранных случайным образом, получат по 1000 рублей в виде фрибета. Это возможность не только поддержать своих фаворитов, но и увеличить шансы на дополнительные бонусы за активные ставки.

    Для участия в акции необходимо в текущем игровом дне заключать пари типа «ординар» или «экспресс» исключительно на хоккейные события, соответствующее установленным Организатором условиям, включая минимальную сумму ставки от 500 рублей и коэффициент не ниже 1.5. Такие пари автоматически учитываются в розыгрыше. С полными условиями и требованиями к ставкам можно ознакомиться на официальном сайте БК «Мелбет».

    Один участник может получить до 17 фрибетов за всё время акции — по одному фрибету за каждый игровой день, что даёт возможность испытать свою удачу не единожды в рамках акции. Чем больше ставок, выполненных в соответствии с условиями акции, делает игрок, тем выше его шанс попасть в число счастливчиков, получающих фрибет.

    Фрибеты начисляются на специальный бонусный счёт. Для их использования необходимо выполнить отыгрыш в течение 7 календарных дней с момента их получения. Отыгрыш фрибета осуществляется путём заключения одной ставки (ординар или экспресс) на всю сумму фрибета с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    Компания Мелбет традиционно запускает яркие акции, приуроченные к крупным спортивным событиям, и чемпионат мира по хоккею не стал исключением. Эта акция предлагает участникам не только шанс получить бонусы, но и возможность активно участвовать в турнире, почувствовать азарт соревнования и, возможно, стать одним из тех, кто получит фрибет за свою игровую активность.

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