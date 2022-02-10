Российские фристайлисты не смогли выйти в финал микста по аккробатике на ОИ-2022

Российские фристайлисты не смогли пробиться в финал соревнований по акробатике в миксте. Российская сборная в составепоказала 5-й результат из шести команд. Хуже россиян выступили лишь спортсмены из Беларуси.

В результате Россия и Беларусь выбыли из соревнований. В финал квалифицировались сборные Китая, США, Канады и Швейцарии. Медалисты в этой дисциплине определятся сегодня.

Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Микст. Финал 1

1.Китай — 336,89

2. США — 330,55

3. Канада — 326,94

4. Швейцария — 300,62

5. Россия — 295,97

6. Беларусь — 273,67.

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