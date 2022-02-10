Российские фристайлисты не смогли выйти в финал микста по аккробатике на ОИ-2022

Илья Буров Фото: globallookpress.com
В результате Россия и Беларусь выбыли из соревнований. В финал квалифицировались сборные Китая, США, Канады и Швейцарии. Медалисты в этой дисциплине определятся сегодня.
Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Микст. Финал 1
1.Китай — 336,89
2. США — 330,55
3. Канада — 326,94
4. Швейцария — 300,62
5. Россия — 295,97
6. Беларусь — 273,67.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.