«Орландо Мэджик» вывел из обращения номер Шакила О'Нила

Руководствомпринято решение вывести из обращения №32, под которым выступал в клубе легендарный центровой

Как сообщает официальный сайт клуба, майка с номером и фамилией Шакила О'Нила будет торжественно поднята под своды домашней арены «Орландо Мэджик» 14 февраля.

Это первый баскетболист в истории «Орландо Мэджик», удостоенный столь высокой чести.

Напомним, что ранее игровой номер Шакила О'Нила был также закреплен за ним в «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Орландо Мэджик» стал первой командой О'Нила в НБА. За нее он играл с 1992 по 1996 год. В первый же сезон он был признан лучшим новичком лиги, а через два гола стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.

Шакил О'Нил три раза становился победителем НБА в составе «Лос Анджелес Лейкерс» (2000-2002) и один раз за «Майами Хит» (2008).