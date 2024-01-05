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    «Орландо Мэджик» вывел из обращения номер Шакила О'Нила

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит
    Руководством «Орландо Мэджик» принято решение вывести из обращения №32, под которым выступал в клубе легендарный центровой Шакил О'Нил.

    Шакил О'Нил
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    Шакил О'Нил

    Как сообщает официальный сайт клуба, майка с номером и фамилией Шакила О'Нила будет торжественно поднята под своды домашней арены «Орландо Мэджик» 14 февраля.

    Это первый баскетболист в истории «Орландо Мэджик», удостоенный столь высокой чести.

    Напомним, что ранее игровой номер Шакила О'Нила был также закреплен за ним в «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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    • «Орландо Мэджик» стал первой командой О'Нила в НБА. За нее он играл с 1992 по 1996 год. В первый же сезон он был признан лучшим новичком лиги, а через два гола стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.

    Шакил О'Нил три раза становился победителем НБА в составе «Лос Анджелес Лейкерс» (2000-2002) и один раз за «Майами Хит» (2008).

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