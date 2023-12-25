Райкович оценил победу в матче с «Минском»

Главный тренерподвел итог матча против(97:83).

«Я хотел бы поздравить "Минск", они проделали действительно хорошую работу: прекрасная атмосфера и почти полная арена. Для наших молодых игроков это было хорошим опытом почувствовать себя в Единой Лиге ВТБ, получить опыт, поэтому мы постарались дать им игровое время и отдохнуть некоторым из наших загруженных игроков, таким как Каспер Уэйр. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы подзарядиться, а затем перейти ко 2-й половине сезона.

Я хотел бы также поздравить с Рождеством и наступающим Новым годом, всех болельщиков, особенно наших, которые приехали поддержать нас из Москвы и всегда рядом с нами. Спасибо им», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 36-ю очками в активе. «Минск» — на последней 14-й позиции (19 баллов).