«Чикаго» выиграл у «Лейкерс», «Филадельфия» дожала «Миннесоту», Эмбиид набрал 51 очко

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Миннесотой» — 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26).

Лучшим в этом матче был камерунский центровой хозяев Джоэл Эмбиид, в активе которого 51 очко и 12 подборов. Еще 35 очков «Филадельфии» принес Тайриз Макси.

У «Миннесоты» не менее 20 очков набрали Энтони Эдвардс (27), Карл-Энтони Таунс (23) и Джейден Макдэниэлс (21).

«Филадельфия» выиграла семь из восьми последних матчей.

«Чикаго» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:108 (33:22, 28:33, 29:23, 34:30).

В составе «Буллз» выделялся Демар Дерозан, добавивший к 27 очкам 9 передач и 7 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 9 передач.

«Лейкерс» проиграли четыре из пяти последних матчей.

НБА. Результаты игрового дня

«Индиана» — «Шарлотт» 144:113 (31:29, 40:31, 36:26, 37:27)

«Филадельфия» — «Миннесота» 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)

«Орландо» — «Майами» 106:115 (24:25, 26:43, 22:21, 34:26)

«Кливленд» — «Юта» 124:116 (36:27, 26:29, 30:37, 32:23)

«Торонто» — «Денвер» 104:113 (20:29, 24:32, 31:29, 29:23)

«Бруклин» — «Нью-Йорк» 102:121 (20:32, 31:28, 26:30, 25:31)

«Чикаго» — «Лейкерс» 124:108 (33:22, 28:33, 29:23, 34:30)

«Хьюстон» — «Атланта» 127:134 (29:39, 36:38, 35:21, 27:36)

«Даллас» — «Клипперс» 111:120 (22:35, 34:32, 27:18, 28:35)

«Сакраменто» — «Бостон» 119:144 (41:38, 25:36, 24:39, 29:31)