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    «Локомотив-Кубань» победил дома УНИКС, уступая после перерыва 20 очков

    «Локомотив-Кубань» — УНИКС: счет матча 82:75, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань УНИКС
    Подошел к концу матч Единой лиги ВТБ. В нем «Локомотив-Кубань» у себя дома обыграл казанский УНИКС — 82:75 (12:21, 14:25,и 26:16, 30:13).

    Девон-Акул Перселл
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    Девон-Акул Перселл

    Первую половину матча хозяева провалили и ушли на перерыв с разницей -20 очков.

    Но отдых пошел им на пользу и к заключительной четверти удалось сократить отставание до 10 очков. В ней хозяева разгромили соперника и одержали свою девятую победу в сезоне.

    Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал американский нападающий Девон-Акул Перселл, набравший 19 очков.

    Больше всего забросил у УНИКСа разыгрывающий Ненад Дмитриевич (18)

    УНИКС идет на третьем месте с 9 победами в 13 матчах. «Локомотив-Кубань» сразу за ним.

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