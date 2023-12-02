«Локомотив-Кубань» — УНИКС: счет матча 82:75, обзор

Девон-Акул Перселл Фото: globallookpress.com
Первую половину матча хозяева провалили и ушли на перерыв с разницей -20 очков.
Но отдых пошел им на пользу и к заключительной четверти удалось сократить отставание до 10 очков. В ней хозяева разгромили соперника и одержали свою девятую победу в сезоне.
Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал американский нападающий Девон-Акул Перселл, набравший 19 очков.
Больше всего забросил у УНИКСа разыгрывающий Ненад Дмитриевич (18)
УНИКС идет на третьем месте с 9 победами в 13 матчах. «Локомотив-Кубань» сразу за ним.