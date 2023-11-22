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    «Лейкерс» разгромили «Юту», «Атланта» и «Индиана» набрали больше 300 очков на двоих

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Торонто Рэпторс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Кливленд Кавальерс Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Ютой» — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24).

    Форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 17 очкам добавил 7 подборов и 9 передач.

    В этой игре Джеймс набрал 39 000-е очко за карьеру в лиге и стал первым, кому удалось достичь этой отметки. Вторым по количеству набранных очков в истории НБА идет Карим Абдул-Джаббар (38 387), третьим — Карл Мэлоун (36 928), четвертым — Кобе Брайант (33 643), а пятым — Майкл Джордан (32 292).

    «Лейкерс» выиграли шесть из семи последних матчей. «Юта» потерпела третье поражение подряд.

    «Индиана» в супер результативном матче выиграла на выезде у «Атланты» — 157:152 (34:40, 39:46, 46:26, 38:38).

    Это всего лишь седьмой случай в истории НБА, когда обе команды набрали по 150 очков в одном матче.

    В составе победителей самым результативным стал Тайриз Халибертон, набравший 37 очков и сделавший 16 передач.

    У хозяев выделялся Трэй Янг, в активе которого 38 очков.

    «Атланта» проиграла четыре из пяти последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Атланта» — «Индиана» 152:157 (40:34, 46:39, 28:46, 38:38)

    «Филадельфия» — «Кливленд» 119:122 OT (24:27, 29:38, 26:23, 31:22, 9:12)

    «Орландо» — «Торонто» 126:107 (30:23, 37:33, 33:26, 26:25)

    «Финикс» — «Портленд» 120:107 (34:21, 22:30, 38:31, 26:25)

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

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