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    • ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии
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    Секулич: В заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался относительно поражения от московского ЦСКА (73:79) в четвертом поединке 1/2 финала Единой лиги ВТБ

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    «Прежде всего, скажу, что я горжусь ребятами, тем, как они боролись. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии. Мы старались атаковать слабые места соперника, и на протяжении трёх четвертей это получалось.

    К сожалению, в заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений: не смогли забить, допустили грубые ошибки в защите. Команды уровня ЦСКА наказывают за такое. Мы даже смогли ещё раз вернуться в игру уже по ходу четвёртой четверти. Но последовало ещё несколько ошибок — и уже всё.

    Исход матча в пользу ЦСКА решили Каспер Уэйр, который демонстрирует в плей-офф выдающуюся игру, и Алексей Швед — игрок с огромным опытом — сегодня он реализовал решающий бросок», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

    ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 25 апреля.

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