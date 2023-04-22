Секулич: В заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений

Главный тренер баскетбольного клубавысказался относительно поражения от московского(73:79) в четвертом поединке 1/2 финала Единой лиги ВТБ

«Прежде всего, скажу, что я горжусь ребятами, тем, как они боролись. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии. Мы старались атаковать слабые места соперника, и на протяжении трёх четвертей это получалось.

К сожалению, в заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений: не смогли забить, допустили грубые ошибки в защите. Команды уровня ЦСКА наказывают за такое. Мы даже смогли ещё раз вернуться в игру уже по ходу четвёртой четверти. Но последовало ещё несколько ошибок — и уже всё.

Исход матча в пользу ЦСКА решили Каспер Уэйр, который демонстрирует в плей-офф выдающуюся игру, и Алексей Швед — игрок с огромным опытом — сегодня он реализовал решающий бросок», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 25 апреля.