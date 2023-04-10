ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Зенит»Семак перевернул игру. «Зенит» одержал волевую победу в Черкизово
  • 20:29
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью на «Энфилде»
  • 07:53
    • Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»
  • 20:07
    • «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» и «Лейкерс» добились побед в заключительный день регулярного чемпионата НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс
    В НБА прошли заключительные матчи регулярного чемпионата.

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    «Портленд» на своей площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт» 101:157 (27:55, 26:29, 20:34, 28:39).

    Самым результативным игроком матча стал лидер гостей Стефен Карри — 26 очков.

    «Лейкерс» дома выиграли у «Юты» — 128:117 (31:25, 34:31, 34:39, 29:22).

    У победителей Леброн Джеймс набрал 36 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 16 очков и 13 подборов.

    У гостей дабл-дабл сделал Крис Данн (26 очков, 10 подборов).

    По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и не сумел напрямую попасть в раунд плей-офф. За путевку туда команде предстоит побороться с «Миннесотой» в раунде плей-ин.

    «Финикс» на своей площадке уступил «Клипперс» со счетом 114:119 (28:19, 25:29, 33:34, 28:37).

    У победителей Кавай Леонард завершил встречу с 25 очками и 15 подборами в активе.

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Сан-Антонио» — 117:138 (14:42, 45:29, 32:37, 26:30)
    «Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 113:108 (18:30, 29:25, 36:30, 30:23)
    «Денвер» — «Сакраменто» — 109:95 (26:43, 33:24, 24:14, 26:14)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома СКА повернет серию в свою пользу
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Ростов» прервет домашнюю серию «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гахов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барракас — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •