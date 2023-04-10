«Голден Стэйт» и «Лейкерс» добились побед в заключительный день регулярного чемпионата НБА

В НБА прошли заключительные матчи регулярного чемпионата.

«Портленд» на своей площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт» 101:157 (27:55, 26:29, 20:34, 28:39).

Самым результативным игроком матча стал лидер гостей Стефен Карри — 26 очков.

«Лейкерс» дома выиграли у «Юты» — 128:117 (31:25, 34:31, 34:39, 29:22).

У победителей Леброн Джеймс набрал 36 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 16 очков и 13 подборов.

У гостей дабл-дабл сделал Крис Данн (26 очков, 10 подборов).

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и не сумел напрямую попасть в раунд плей-офф. За путевку туда команде предстоит побороться с «Миннесотой» в раунде плей-ин.

«Финикс» на своей площадке уступил «Клипперс» со счетом 114:119 (28:19, 25:29, 33:34, 28:37).

У победителей Кавай Леонард завершил встречу с 25 очками и 15 подборами в активе.

Другие результаты:

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 117:138 (14:42, 45:29, 32:37, 26:30)

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 113:108 (18:30, 29:25, 36:30, 30:23)

«Денвер» — «Сакраменто» — 109:95 (26:43, 33:24, 24:14, 26:14)