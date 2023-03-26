«Милуоки» проиграл «Денверу», «Бруклин» разгромил «Майами»

на своей площадке победилсо счетом 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21).

В составе победителей сербский центровой Никола Йокич завершил матч с дабл‑даблом в активе — 31 очко и 11 передач.

Греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо набрал 31 очко.

«Денвер» с 50 победами в 74 матчах лидирует в турнирной таблице «Запада». «Милуоки» с 53 победами в 74 матчах — лидер «Востока».

«Бруклин» на выезде разгромил «Майами» со счетом 129:100 (28:36, 37:33, 39:18, 25:13).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Микал Бриджес, набравший 27 очков.

«Финикс» дома выиграл у «Филадельфии» — 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22).

У победителей защитник Девин Букер набрал 29 очков. В составе гостей Тайриз Макси набрал 37 очков. Камерунский центровой Джоэл Эмбиид заработал дабл‑дабл — 28 очков и 10 подборов.

Остальные результаты дня:

«Атланта» — «Индиана» — 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)

«Сакраменто» — «Юта» — 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)