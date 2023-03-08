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    Паскуаль: Соперник хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Зенит
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (77:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «В первую очередь, хочу похвалить "Локомотив-Кубань", особенно Александра Секулича, которого я считаю одним из лучших тренеров в Единой Лиге ВТБ и в европейском баскетболе. "Локо" очень сильно прибавил по ходу сезона.

    Что касается игры, мы играли очень хорошо во 2-й и 3-й четвертях, но потом остановились: прекратили атаковать, идти под кольцо, комбинировать, защищаться. "Локо" в свою очередь хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки тренерского штаба. Хорошо, что в итоге мы можем быть довольными результатом», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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