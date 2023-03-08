Паскуаль: Соперник хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки

Главный тренерпрокомментировал победу над(77:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу похвалить "Локомотив-Кубань", особенно Александра Секулича, которого я считаю одним из лучших тренеров в Единой Лиге ВТБ и в европейском баскетболе. "Локо" очень сильно прибавил по ходу сезона.

Что касается игры, мы играли очень хорошо во 2-й и 3-й четвертях, но потом остановились: прекратили атаковать, идти под кольцо, комбинировать, защищаться. "Локо" в свою очередь хорошо включился, а наши игроки перестали выполнять установки тренерского штаба. Хорошо, что в итоге мы можем быть довольными результатом», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.