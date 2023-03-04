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    «Денвер» выиграл у «Мемфиса» благодаря трипл-даблу Йокича, «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    В одном из матчей «Денвер» выиграл на своей площадке у «Мемфиса» — 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17).

    Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 10 передач. Самым результативным в составе хозяев стал Майкл Портер, набравший 26 очков.

    У «Мемфиса» выделялся Джа Морэнт, в активе которого 27 очков и 10 подборов.

    «Денвер» выиграл семь из восьми матчей.

    «Миннесота» одержала выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:102 (33:34, 23:21, 27:21, 27:26).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в ближайшие несколько недель не будет играть из-за травмы ноги.

    Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

    У хозяев самым активным был Энтони Дэвис, набравший 38 очков.

    «Бруклин» одержал гостевую победу над «Бостоном» — 115:105 (15:37, 40:27, 34:20, 26:21).

    Лучшим в составе «Нетс» был Микэл Бриджес, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

    Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун набрал 35 очков.

    «Бруклин» прервал серию из четырех поражений.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Атланта» — «Портленд» — 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)

    «Бостон» — «Бруклин» — 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)

    «Оклахома» — «Юта» — 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)

    «Чикаго» — «Финикс» — 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)

    «Майами» — «Нью-Йорк» — 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)

    «Шарлотт» — «Орландо» — 106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)

    «Денвер» — «Мемфис» — 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)

    «Лейкерс» — «Миннесота» — 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)

    «Сакраменто» — «Клипперс» — 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)

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