«Денвер» выиграл у «Мемфиса» благодаря трипл-даблу Йокича, «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Денвер» выиграл на своей площадке у «Мемфиса» — 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17).

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 10 передач. Самым результативным в составе хозяев стал Майкл Портер, набравший 26 очков.

У «Мемфиса» выделялся Джа Морэнт, в активе которого 27 очков и 10 подборов.

«Денвер» выиграл семь из восьми матчей.

«Миннесота» одержала выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:102 (33:34, 23:21, 27:21, 27:26).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в ближайшие несколько недель не будет играть из-за травмы ноги.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

У хозяев самым активным был Энтони Дэвис, набравший 38 очков.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Бостоном» — 115:105 (15:37, 40:27, 34:20, 26:21).

Лучшим в составе «Нетс» был Микэл Бриджес, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун набрал 35 очков.

«Бруклин» прервал серию из четырех поражений.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Атланта» — «Портленд» — 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)

«Бостон» — «Бруклин» — 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)

«Оклахома» — «Юта» — 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)

«Чикаго» — «Финикс» — 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)

«Майами» — «Нью-Йорк» — 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)

«Шарлотт» — «Орландо» — 106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)

«Денвер» — «Мемфис» — 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)

«Лейкерс» — «Миннесота» — 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)

«Сакраменто» — «Клипперс» — 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)