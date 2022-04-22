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    ЦСКА выиграл первый матч четвертьфинальной серии против «Нижнего Новгорода»

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород ЦСКА Локомотив-Кубань Парма
    Московский ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» со счетом 78:64 (13:15, 22:14, 18:19, 25:16).

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    ЦСКА

    В составе победителей дабл-дабл оформил Никола Милутинов (19 очков и 17 подборов). За гостей отличились Антон Астапкович и Сергей Торопов, набравшие по 19 очков.

    Серия длится до трех побед. Следующая встреча пройдет также в Москве и состоится 24 апреля.

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    В другом четвертьфинале краснодарский «Локомотив-Кубань» дома выиграл первый матч серии против «Пармы» со счетом 76:70 (24:21, 21:21, 21:17, 10:11).

    Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Артем Забелин, набравший 23 очка. У «Локомотива» 18 очков на счету Джонатана Мотли.

    Следующая игра пройдет также в Краснодаре 24 апреля.

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