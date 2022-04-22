ЦСКА выиграл первый матч четвертьфинальной серии против «Нижнего Новгорода»

В составе победителей дабл-дабл оформил Никола Милутинов (19 очков и 17 подборов). За гостей отличились Антон Астапкович и Сергей Торопов, набравшие по 19 очков.
Серия длится до трех побед. Следующая встреча пройдет также в Москве и состоится 24 апреля.
В другом четвертьфинале краснодарский «Локомотив-Кубань» дома выиграл первый матч серии против «Пармы» со счетом 76:70 (24:21, 21:21, 21:17, 10:11).
Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Артем Забелин, набравший 23 очка. У «Локомотива» 18 очков на счету Джонатана Мотли.
Следующая игра пройдет также в Краснодаре 24 апреля.