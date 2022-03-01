«Милуоки» победил «Шарлотт», «Торонто» разгромил «Бруклин»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Бобби Портиса — 20 очков и 10 подборов. В активе Джру Холидэя 21 очко, Криса Миддлтона — 19.

У «Хорнетс» больше всех набрал Ламело Болл — 24 очка.

«Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции. У «Шарлотта» девятая позиция.

В другом матче «Бруклин» разгромно уступил «Торонто» со счетом 97:133 (27:42, 21:29, 21:29, 28:33).

Значительный вклад в успех гостей внес Скотти Барнс — 28 очков и 16 подборов. У «Бруклина» выделился Ламаркус Олдридж, на его счету 15 очков.

Другие результаты:

«Майами» — «Чикаго» — 112:99 (30:21, 25:25, 36:21, 21:32)

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105 (42:34, 26:24, 28:27, 22:20)

«Оклахома» — «Сакраменто» — 110:131 (32:35, 27:24, 31:40, 20:32)

«Кливленд» — «Миннесота» 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)

«Орландо» — «Индиана» — 119:103 (31:32, 24:24, 35:19, 29:28)