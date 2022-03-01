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    «Милуоки» победил «Шарлотт», «Торонто» разгромил «Бруклин»

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Майами Хит Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс
    «Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Бобби Портиса — 20 очков и 10 подборов. В активе Джру Холидэя 21 очко, Криса Миддлтона — 19.

    У «Хорнетс» больше всех набрал Ламело Болл — 24 очка.

    «Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции. У «Шарлотта» девятая позиция.

    В другом матче «Бруклин» разгромно уступил «Торонто» со счетом 97:133 (27:42, 21:29, 21:29, 28:33).

    Значительный вклад в успех гостей внес Скотти Барнс — 28 очков и 16 подборов. У «Бруклина» выделился Ламаркус Олдридж, на его счету 15 очков.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Чикаго» — 112:99 (30:21, 25:25, 36:21, 21:32)
    «Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105 (42:34, 26:24, 28:27, 22:20)
    «Оклахома» — «Сакраменто» — 110:131 (32:35, 27:24, 31:40, 20:32)
    «Кливленд» — «Миннесота» 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)
    «Орландо» — «Индиана» — 119:103 (31:32, 24:24, 35:19, 29:28)

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