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    Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований

    Баскетбол Сборная России
    Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

    FIBA отстранила сборную России
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    FIBA отстранила сборную России

    Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации. Российские команды не смогут принимать участия в турнирах до дальнейшего уведомления.

    Решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) и также распространяется на баскетбол 3х3.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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