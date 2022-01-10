Евролиги перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса» Фото: globallookpress.com
Такое решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе петербургской команды, сообщает пресс-служба турнира.
Встреча должна была пройти 13 января в Греции. Согласно регламенту турнира клуб может попросить о переносе игры не более трех раз в случае свободной даты для проведения матча.
«Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, победив в 12 играх из 18. «Олимпиакос» занимает третью строчку в таблице, выиграв 12 матчей из 17.