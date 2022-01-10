ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюКамбэк «Ювентуса» — это поражение Моуринью
  • 16:23
    • ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого
  • 13:00
    • Информация о повторном задержании Джоковича не подтвердилась
  • 13:46
    • КХЛ не намерена останавливать регулярный чемпионат
  • 10:38
    • Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»
  • 09:32
    • Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича
    Все новости спорта

    Евролиги перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса»

    Баскетбол Евролига Зенит ОлимпиакосКоронавирус в спорте
    Матч регулярного чемпионата Евролиги между российским «Зенитом» и греческим «Олимпиакосом» был перенесен.

    Евролиги перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евролиги перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса»

    Такое решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе петербургской команды, сообщает пресс-служба турнира.

    Встреча должна была пройти 13 января в Греции. Согласно регламенту турнира клуб может попросить о переносе игры не более трех раз в случае свободной даты для проведения матча.

    «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, победив в 12 играх из 18. «Олимпиакос» занимает третью строчку в таблице, выиграв 12 матчей из 17.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что Джеррард противопоставит «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморы — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморы — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марокко — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •